An diesem Montagabend, um 21 Uhr Ortszeit, steigt in der Hofstra Universität in Long Island, New York, die vielleicht größte Show aller Zeiten, gemessen an den TV-Einschaltquoten. 100 Millionen Zuseher und mehr werden dem Kampf des Jahrhunderts zugetraut. Möglicherweise bleibt das Event damit knapp hinter den Werten der Super Bowl – dem Finale der US-Football-Profi-Liga – zurück (2015 sahen 111,9 Millionen Amerikaner das Spiel der Denver Broncos gegen die Carolina Panthers). Während jedoch bei der Super Bowl ein paar Dutzend Männer im besten Alter und in bester Verfassung gegeneinander antreten, stehen sich beim Duell am Montag Abend zwei Personen im Rentneralter gegenüber. Doch diese Paarung gilt jetzt schon als historisch. Vergesst Nixon– Kennedy, Ford– Carter oder Obama–Romney. Hier kommen die ungleichsten, die inkompatibelsten, die unbeliebtesten, die erbittertsten Kontrahenten aller Zeiten: Hillary Diane Rodham Clinton versus Donald John Trump.