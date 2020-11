Vote for Biden!

Warum um alles in der Welt Joe Biden? Ein Mann, der kaum echte Fans hat, der keine Begeisterungsstürme auslöst und dessen Wahlkampfveranstaltungen in freundlich-höflicher Atmosphäre ablaufen, aber nie in Euphorie münden. Da ist keine ideologisch hochmotivierte Anhängerschaft wie bei Elizabeth Warren, keine „Feel the Bern“-Bewegung wie bei Bernie Sanders. Wieso also soll ausgerechnet Biden der Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden?