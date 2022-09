profil: Wer war Michail Sergejewitsch Gorbatschow? Im Westen wird der letzte Präsident der Sowjetunion geehrt, in Russland gilt er als Totengräber der Sowjetunion, in Osteuropa ist er höchst umstritten. Wer war er für Sie?

Vranitzky: Ich habe die KPdSU-Zeit in Erinnerung, die Generalsekretäre Breschnew, Andropow, Tschernenko und so weiter – lauter ältere Herren. Die KPdSU schien überlebt, und Gorbatschow war dann eine seltsame Mischung aus Überraschung und Selbstverständlichkeit. Das klingt widersprüchlich, aber es war so. In seiner Anfangszeit schritt Gorbatschow aus westlicher Perspektive betrachtet recht unbekümmert in der Sowjetunion voran. Immer wieder erklärte er den Menschen Glasnost („Transparenz“) und Perestroika („Umbau“). Russische Kollegen sagten mir, dass viele gar nicht wüssten, was Glasnost und Perestroika bedeuten. Dieses System war ihnen wesensfremd.



profil: Sie haben Gorbatschow erstmals 1988 in Moskau besucht, im Jahr vor dem Fall der Berliner Mauer. Woran erinnern Sie sich?

Vranitzky: Das war unglaublich spannend. Ich bin mit einer riesigen Delegation nach Moskau gereist. Etliche hatten die Befürchtung, dass Ministerpräsident Nikolai Ryschkow nicht goutieren würde, dass Österreich der Europäischen Gemeinschaft (EG) beitreten will. Wir kamen in einen riesigen Raum, mehr als 40 Personen nahmen Platz, und Ryschkow sagte, in aller Freundlichkeit: „Ich lese, ihr wollt der EG beitreten, das geht natürlich nicht.“ Meine Wirtschaftsvertreter sind bildlich unter den Tisch gefallen. Ich sagte: „Ja, wir haben dieses Vorhaben, aber ein Beitritt Österreichs wird nicht hier entschieden, das ist die Angelegenheit der Mitgliedstaaten.“ Er sagte: „Nein, das stimmt nicht, ihr müsst den Staatsvertrag einhalten, und der bindet euch an die Neutralität. Ein Beitritt wäre eine Verletzung der Neutralität!“ Das war gut für mich, denn: Die Neutralität steht eben nicht im Staatsvertrag, sondern ist in einem österreichischen Verfassungsgesetz verankert.

profil: Am Ende wurde Ihr Argument gehört.

Vranitzky: Ich war vier Tage dort, traf Ryschkow immer wieder und brachte mein Argument vor. Nach den paar Tagen gab er der staatlichen Nachrichtenagentur TASS ein Interview und sagte, ich hätte versichert, dass Österreich alle internationalen Verpflichtungen einhalten würde. Das war der Durchbruch. Am vierten Tag kam ich zu Gorbatschow. Das Gespräch dauerte eine Stunde, wir sprachen über alles, nur nicht über den geplanten EG-Beitritt.

profil: Das Thema war also erledigt?

Vranitzky: Er hat gescherzt. Ob ich Frau Thatcher kenne. Ich sagte ja. Ob ich sie gut kenne? Ja, schon, meinte ich. Und er meinte: Und trotzdem willst du der EU beitreten? In Wahrheit hat Gorbatschow Thatcher sehr geschätzt und stets gut von ihr gesprochen. Als ich einmal in London war, sprach auch Thatcher gut über Gorbatschow. Die beiden haben einander imponiert.

profil: Gorbatschow hat gern gescherzt?

Vranitzky: Er war ein humorvoller Mensch. Er hat über jedes Thema eine Schnurre gewusst.

profil: Sie waren noch einmal Ende September 1991 bei Gorbatschow in Moskau. Das war sechs Wochen nach dem versuchten Putsch. Ihr Besuch kam in einer bewegten Zeit, drei Monate später trat Gorbatschow zurück. „Jede Art von Euphorie ist verfehlt“, sagten Sie danach. Wie haben Sie ihn damals erlebt?

Vranitzky: Gorbatschow löste die Sowjetunion auf, am Ende waren die 15 Sowjet-Republiken selbstständig. Das konnten wir damals aber so noch nicht wissen. Ich bin anlässlich des Austromir-Starts, an dem der österreichische Kosmonaut Franz Viehböck teilnahm, nach Kasachstan gereist. Fast alle Präsidenten der Sowjet-Republiken waren dort. Gorbatschow war quasi schon weg von der Bühne. Er hat aber in Moskau nicht resigniert gewirkt, sondern hat munter erzählt, wie immer. Drei Monate danach kam Jelzin. In Moskau war es spannend, ich eilte von einem Ministerium zum anderen. Es gilt bei solchen Besuchen, möglichst viel Informationen aufzusaugen und den eigenen Standpunkt deutlich zu machen. Es war ein Durcheinander.



profil: Wie wirkte Gorbatschow damals auf Sie? War er gestresst?

Vranitzky: Überhaupt nicht. Wir haben freundschaftlich miteinander geredet, wie immer. Gorbatschow war Gorbatschow, er hat sich nicht verändert im Vergleich zu unserem Treffen 1988.