„Was soll die EU-Kommission machen? Irgendwas, was sie darf. Also regelt sie die Drehverschlüsse von Plastikflaschen.“

Menasse

Es fehlt an politischer Fantasie. Paragraf 1 der Menschheitsverfassung lautet: Alle Macht geht von der Gewohnheit aus. Viele Menschen sind mit der nationalen Demokratie unzufrieden, das sehen wir ja gerade. Sie werden wütend, aggressiv, weil ihre Probleme nicht gelöst werden. Aber sie können sich etwas Neues nicht vorstellen, eine nachnationale Demokratie, die die großen Probleme auf die einzig mögliche Weise löst, nämlich durch Gemeinschaftspolitik. Daher wollen sie einen starken Mann wählen, der national durchgreift. Er kann plappern, was die Menschen hören wollen, aber er kann nicht liefern. Dann glauben die Wähler, er war nicht konsequent genug, sie wollen einen radikaleren Nationalisten. Der kann Zeitungsredaktionen säubern, Richter austauschen, Gendern verbieten, Haberer bereichern, aber die transnationalen Krisen, die in das Leben von allen hineinwirken, natürlich auch nicht lösen. Also muss noch ein radikalerer Nationalist her. Das ist der Weg der Idioten in den Faschismus. Die Gründergeneration der europäischen Vergemeinschaftung hatte ihre Erfahrungen damit. Eine funktionierende EU sollte die Antwort darauf sein.

Also besser: Vereinigte Staaten von Europa?

Menasse

Nach dem Vorbild der USA? Das ist nicht die Idee. Die USA sind das alte europäische Projekt: Europäer haben in der Neuen Welt mit Gewalt Territorium erobert, es in einem blutigen Bürgerkrieg geeint und dann eine Nation gebildet, die die Interessen ihrer Eliten letztlich militärisch durchsetzt. Die EU wäre in jedem Punkt das Gegenteil: Territorium durch freiwilligen Beitritt, Einigung auf der Basis von Verträgen und Gemeinschaftsrecht und Überwindung der Nationen als Friedensprojekt. USA ist Vintage, EU ist Avantgarde. Auch wenn die heutigen politischen Eliten Europas das nicht begreifen, sie sind dumme Erben eines großartigen Projekts-wir müssen die Idee rekonstruieren und verteidigen.

Also eine Auflösung der Nationalstaaten, eine gewählte EU-Regierung und einen europäischen Präsidenten?