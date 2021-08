Wie zwei Linzer den Taliban entkamen

8. August, Sonntag

Für Abdullah und Amira ist es endlich so weit. Zwei Jahre waren sie verlobt, nun feiern sie Hochzeit in Herat. Dort leben auch viele schiitische Hazara, eine Minderheit, die in Afghanistan seit Jahrhunderten unterdrückt wird. Mit dem Vorrücken der Taliban ist diese Volksgruppe, der auch die Linzer angehören, besonders gefährdet. Den Hazara drohen Folter, Hinrichtung oder Zwangskonvertierung.

Abdullahs und Amiras Hochzeit wird ein großes Fest – rund 400 Gäste sind geladen. Es wird getanzt und gegessen, die Menschen feiern in dem Wissen, dass es das letzte Mal sein könnte. „Man hat die Schüsse schon gehört“, sagt Abdullah, „aber wir haben uns die Feier nicht versauen lassen“. Es ist das letzte Aufbäumen in einer Welt, die es so bald nicht mehr geben wird. Wenige Tage später, am 12. August, nehmen die Taliban die Stadt ein. Für die Islamisten ist es ein Riesenerfolg: Mit rund 600.000 Einwohnern ist Herat die drittgrößte Stadt des Landes. Sie erobern sie Stück für Stück – den Gouverneurspalast, das Gefängnis, die Polizeistation. Die Taliban machen Selfies und verbreiten die Bilder in sozialen Netzwerken, um ihre Macht zu demonstrieren.

„Vier Stunden vor der Eroberung Herats durch die Taliban haben die Behörden die Heiratsurkunden ausgestellt“, sagt Abdullah. Das frischgebackene Ehepaar und der Bruder dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Sie ergreifen die Flucht, die schönen Hochzeitskleider bleiben zurück, werden durch unauffällige Landeskleidung ersetzt. Sie haben eine lange Busfahrt nach Kabul vor sich und dürfen nicht auffallen. Sie haben alle Fotos und ausländische Kontakte auf ihren Handys gelöscht. Die SIM-Karten verstecken sie in den Sohlen der Schuhe, ihre österreichischen Dokumente unter Amiras Hemd, denn die Taliban durchsuchen Frauen in der Regel nicht.

In der Nacht hält der Bus immer wieder an und Taliban steigen ein. „Sie haben allen ins Gesicht geleuchtet um zu sehen, wer Hazara ist“, sagt Abdullah. Die Hazara, häufig erkennbar an ihren Gesichtszügen, müssen sich ausweisen.

Dem Linzer klopft das Herz bis zum Hals, doch er versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Die Taliban dürfen nicht erfahren, dass die Brüder Europäer sind. Deshalb zeigen sie ihnen ihre afghanischen Geburtsurkunden. Die Täuschung funktioniert, die drei können weiterfahren. Nach etwa 16 Stunden kommen sie völlig erschöpft in Kabul an.

In der Hauptstadt wollen die drei Amiras Verwandte besuchen – und die Heimreise nach Wien über Pakistan organisieren. In Islamabad, so der Plan, soll Amira einige Zeit bei Bekannten wohnen und die Rot-Weiß-Rot-Karte beantragen. Sie spricht bereits gut Deutsch und will im September am Goethe-Institut in Islamabad die A1-Prüfung ablegen.

Doch dann kommt alles anders. Am Sonntag, den 15. August, erobern die Taliban Kabul. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani flüchtet Hals über Kopf in die Vereinigten Arabischen Emirate. „Der Krieg in Afghanistan ist vorbei“, verkündet Taliban-Sprecher Mohammed Naim an jenem Abend über den TV-Sender „Al Jazeera“.

In der Bevölkerung bricht Panik aus. Ehemalige Helfer der ausländischen Truppen wie Übersetzer, aber auch Frauen, Richterinnen und Journalisten, fürchten die tödliche Rache der Taliban. Tausende brechen zum Flughafen auf, dem letzten Nadelöhr, um außer Landes zu gelangen. Das Areal ist jetzt eine von US-Truppen gesicherte Festung, umzingelt von den Taliban, jener Terrorgruppe, die vor zwanzig Jahren erstmals besiegt wurde und nun zurück ist.

Der Abzug wird zur panikartigen Flucht. Es ist eine demütigende Niederlage für die USA und ihre Verbündeten. Mit dem Einmarsch der Taliban in Kabul ist das Versagen des Westens besiegelt.

Dramatische Bilder gehen um die Welt. Zu sehen sind verzweifelte Menschen, die sich an eine abhebende US-Air Force Maschine klammern und aus schwindelerregenden Höhen in den Tod stürzen.

Auch Abdullah, Amira und Najib versuchen in diesen Tagen immer wieder, zum Flughafen zu gelangen. In den Menschenmassen fallen Schüsse. Jeder will nach vorne, die Menschen drängen, es ist unerträglich. Die Brüder nehmen Amira in die Mitte und versuchen, sie so gut es geht, zu schützen. „Ich habe gesehen, wie ältere Frauen und Kinder hingefallen sind und erdrückt wurden“, erzählt Abdullah. „Sie hatten keine Chance mehr, aufzustehen.“ Ein anderes Mal sieht der Linzer, wie die Köpfe der Kinder in der Menschenmasse untergehen: „Sie waren zu klein. Sie haben keine Luft mehr bekommen und sind erstickt.“

Während die ganze Welt schockiert auf Afghanistan blickt und fieberhaft daran gearbeitet wird, möglichst viele Menschen zu retten, verstrickt die ÖVP Österreich in eine Abschiebungsdebatte. „Faktum ist, dass wir weiterhin Staatsbürger aus Afghanistan abschieben“, sagt Außenminister Alexander Schallenberg drei Tage nach der Eroberung Kabuls. Weil niemand mehr nach Afghanistan zurückgebracht werden kann, will die ÖVP nun Abschiebezentren in den Nachbarländern einrichten.

„Damit zu argumentieren ist unerträglich“, sagt Klaus Luger. Der sozialdemokratische Bürgermeister von Linz weiß um die Verzweiflung der beiden Brüder. Er ist in die Frage, wie es die drei nach Österreich schaffen kann, indirekt eingebunden. „Das iranische Regime und die anderen Nachbarstaaten werden die Menschen nicht aufnehmen. Man sollte mit solchen realitätsfremden Lösungen nicht Politik machen“, sagt er. „Da werden die Menschen für dumm verkauft.“

Während in Österreich debattiert wird, tauchen Abdullah, Amira und Najib in Kabul unter. Aus Angst, von den Taliban entdeckt zu werden, wechseln sie immer wieder ihr Versteck.