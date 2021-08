Wie Taliban-Frage die heimischen Afghanen spaltet

Schon vor dem schockierenden Mordfall ließ die heimische Kriminalitätsstatistik keinen Zweifel daran, dass es ein Problem mit jungen, männlichen Afghanen gibt. 2020 wurde jeder zehnte Angehörige dieser Volksgruppe straffällig. Dennoch wird der reine Fokus auf Kriminelle dem Leben der Austro-Afghanen nicht gerecht. Schon gar nicht angesichts ihrer persönlichen Betroffenheit.



Die Community ist erstaunlich vielfältig - und nach Volksgruppen unterschiedlich tangiert von den Entwicklungen in Afghanistan. "In Österreich leben rund 10.000 sunnitische Paschtunen, bis zu 25.000 schiitische Hazara, und weitere Tausende sunnitische Tadschiken, Usbeken oder Turkmenen", schätzt Sarrajudin Rasuly, Afghanistan-Experte und Gerichts-Sachverständiger. "Die Taliban waren immer eine Bewegung der Paschtunen unter dem Deckmantel des Islam. Am Land leben die sunnitischen Paschtunen meistens streng nach der Scharia oder dem Ehrenkodex Paschtunwali - unabhängig von den Taliban."



Anders die Hazara. Als Schiiten waren sie lange vor den Taliban eine verfolgte Minderheit in Afghanistan, was Millionen zur Flucht in den Iran trieb. Das erklärt, warum ein guter Teil der afghanischen Migranten, die ab 2015 nach Österreich kam, vorher im Iran lebte oder gar dort geboren ist. Für sunnitische Fundamentalisten gelten Hazara - auch wegen ihrer liberaleren Religionspraxis - als gottlose Sekte.



Im Gym von Ronny Kokert, der Flüchtlinge im Rahmen seines Projektes "Freedom Fighter" trainiert: Der 18-jährige Hazara, Hussein Evazali, bangt um seine Angehörigen. Er kam vor drei Jahren nach Österreich, besucht die HTL und ist zweifacher Staatsmeister im Amateur-Kickboxen. Er hat keinen Telefonkontakt zu Eltern, Geschwistern, Schulfreunden in Afghanistan. Ins Bergdorf südlich von Kabul, Provinz Ghazni, gibt es derzeit kein Durchkommen. Sein Dorf fiel bereits Tage vor Kabul in die Hand der Taliban. "Bei uns gingen sie von Tür zu Tür. Im Nachbarort haben sie 40 Zivilisten getötet. Die USA sprach von Kriegsverbrechen", zeigt er eine Twitter-Meldung der US-Botschaft.



Besonders groß ist seine Angst um Hazara-Frauen. Sie sind kulturell weniger strengen Verhaltensnormen unterworfen (sichtbar am loseren Kopftuch, sofern sie überhaupt eines tragen). Evazali drückte gemeinsam mit Mädchen die Schulbank oder machte mit ihnen Radausflüge. Undenkbar außerhalb der Hazara-Dörfer. Für weibliche Hazara könnte der Rückfall in eine islamische Steinzeit besonders hart ausfallen.

"Meine Oma trägt jetzt Burka. Sie ist 75 Jahre alt"

Neben Frauen, die in Afghanistan ein westliches Leben führten, bangen ehemalige Mitarbeiter internationaler Organisationen um ihre Sicherheit. "Mein Onkel hat für die EU, meine Tante für die NATO gearbeitet. Beide wurden verhaftet. Wir wissen nicht, wo sie sind." Der 22-jährige Ismail Noori ist ein Box-Kollege Evazalis und ebenfalls Doppelstaatsmeister. Der Tadschike lebt seit sechs Jahren in Wien und kocht im Hotel Sacher. Mit Verwandten in Kabul telefoniert Noori fast täglich.



Glaubt man den Taliban, müssen sich weder Frauen noch frühere Feinde fürchten. Noori gibt keinen Deut auf deren Schalmeientöne. Er will Angehörige so rasch wie möglich aus Afghanistan rausholen. "Die Frauen in Kabul trauen sich nicht mehr, ihr Gesicht zu zeigen und haben sich sofort Burkas besorgt. "Meine Oma trägt jetzt Burka. Sie ist 75 Jahre alt."

Was stimmt, was nicht? In einem ehemaligen Fabriksgebäude im 12. Bezirk in Wien absolvieren afghanische Frauen einen Lehrgang für Online-Videojournalismus. Der Workshop des Interkulturellen Entwicklungszentrums (IEZ) wirkt wie eine strenge Antithese zur Taliban-Welt, in der Frauen in der Öffentlichkeit möglichst unsichtbar und stumm sein sollen. Es ist der Tag nach dem Fall Kabuls. Einige Frauen sind völlig übermüdet, weil sie aus lauter Sorge die Nacht am Handy verbrachten. Sie diskutieren besonders heftige Videos aus Afghanistan, die auf Social Media kursieren. "Mädchen werden mit einem Serum betäubt und in Soldatensärgen aus dem Land geschmuggelt." Eine Paschtunin wendet ein: "Wir dürfen nicht alles glauben." Gerade im Journalismus müsse man solche Quellen besonders genau checken.