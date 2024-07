Douglas Hoyos: „Bildung ist und bleibt für uns die Basis“

Der Wahlkampf kommt langsam in Schwung. Die Spitzenkandidat:innen der Parteien stehen fest, nur die FPÖ lässt sich noch mit der Bundesliste Zeit. Wahlkampftouren werden organisiert, Plakate in die Druckerei geschickt, Geschenke gekauft. In einem Monat wird es richtig intensiv.