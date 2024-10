Fischler: Schengen-Veto hat „mehr Schaden als Nutzen angerichtet“

Keine 24 Stunden nach seiner Angelobung fand sich Walter Rosenkranz (FPÖ) in einer Zwickmühle. Der Erste Nationalratspräsident soll am morgigen Donnerstag Viktor Orbán und damit seinen ersten internationalen Gast empfangen. Obwohl er eigentlich seinen umstrittenen Ruf aufpolieren will. Franz Fischler kann den Rufen nichts abgewinnen, das vereinbarte Treffen abzusagen. Aber er rät Rosenkranz, klarzustellen, dass er mit Orbáns Ansichten nicht einverstanden sei. Noch ist der neue Nationalratspräsident dem nicht nachgekommen.