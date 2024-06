Karoline Edtstadler

Der Standort bestimmt den Standpunkt. Als Vertreter Österreichs am Tisch der EU 27 zu sitzen, heißt auch Verantwortung für die eigenen Interessen wahrzunehmen. Am Ende geht es immer darum, Allianzen zu schmieden und die besten Lösungen zu finden. Es wäre eine falsche Darstellung der Situation, wenn man die ablehnende Haltung bei manchen Themen isoliert betrachten würde. Fakt ist aber, dass Kontroversielles eher berichtet wird. Im Sinne von: Only bad news are good news.