Meri Disoski im Chat: „SPÖ kuschelt mit FPÖ im U-Ausschuss“

Meri Disoski

Ich darf jetzt seit Oktober 2019 Abgeordnete sein und kämpfe mit meinen Kolleg:innen und unserem Regierungsteam jeden Tag dafür, dass aus unseren Überzeugungen reale Politik wird. Politik, die das Leben der Menschen in Österreich verbessert. Da ist uns in den letzten Jahren vieles gelungen. Gerade auch in der Frauenpolitik, obwohl wir hier durchaus sehr unterschiedliche Zugänge haben.