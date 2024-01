© APA/TOBIAS STEINMAURER © APA/TOBIAS STEINMAURER

Sven Hergovich im Chat: „Auf der Gierskala bekommt die FPÖ 10 von 10 Punkten“

Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich verrät im Chat, was ihm am „Österreichplan“ der ÖVP gefällt und was ihn an der FPÖ besonders stört.

Von Max Miller