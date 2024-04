Zadić im Chat: „Ich glaube nicht, dass der FSB WhatsApp verwendet 😉“

Der Skandal wirft zudem ein Schlaglicht auf den russischen Einfluss in Österreich - und zeigt die Schwächen der Spionage-Abwehr auf, auch auf Justizebene. So ist es in Österreich noch immer legal, andere Länder auszuspionieren. Nur, wer Österreich aushorcht, macht sich strafbar. Justizministerin Alma Zadić (Grüne) will das nun ändern und den Spionageparagrafen entsprechend anpassen. Aber: Warum erst jetzt?