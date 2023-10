An einem Strang ziehen

Plastikmüll, der im Meer schwimmt, Autobatterien, die nicht fachgerecht entsorgt wurden und ihre schädlichen Inhaltsstoffe an den Boden abgeben, Haushaltsgeräte, die nicht repariert werden, sondern auf den Deponien außerhalb Europas landen: Nicht biologisch abbaubare Abfälle und Schadstoffe können über Hunderte von Jahren in der Umwelt zurückbleiben. Umso wichtiger ist die sogenannte Kreislaufwirtschaft, die zum Ziel hat, eingesetzte Rohstoffe über den Lebenszyklus der Konsumgüter hinaus wieder möglichst vollständig in den Produktionsprozess zurückzubringen. Im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“, der in Kooperation vom KURIER Medienhaus und dem Wiener Wissenschafts-,Forschungs- und Technologiefonds produziert wird, nimmt sich Moderator Markus Hengstschläger dieses brennenden Themas an. Dazu hat er Marion Huber-Humer, Leiterin des Instituts für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien, und Philipp Bodzenta, Direktor für Public Affairs bei Coca-Cola Österreich, als Studiogäste eingeladen. „Etwa 500Kilogramm Abfall produziert jede*r Österreicher*in im Jahr“, leitet Hengstschläger ein. „Gleichzeitig werden unsere Ressourcen immer knapper. Was kann jeder Einzelne, aber auch Industrie und Unternehmen tun, um zu einem besseren Müllmanagement zu kommen?“ Die Frage sei nicht leicht zu beantworten, da es sich um ein vielschichtiges Thema handle, gibt Marion Huber-Humer zu. „Es beginnt bei Kreislaufwirtschaft im Alltag – wir müssen wieder dorthin kommen, Dinge möglichst lange zu nutzen, ihren Wert zu sehen und entsprechend sorgsam mit ihnen umzugehen“, so die Forscherin. „Aber natürlich inkludiert das alle Ebenen der Wertschöpfungskette bis hin zur Produktion, wo in den vergangenen Jahrzehnten linear gewirtschaftet wurde und dementsprechend viele Ressourcen verbraucht wurden. Am Ende des Tages sehen wir nun, dass sich das nicht mehr ausgehen kann.“ Ein Ansatzpunkt der Kreislaufwirtschaft, so Huber-Humer weiter, sehe vor, Abfall zu recyceln, um wertvolle Sekundärrohstoffe zu gewinnen. „Der Anfang dieser Wertschöpfungskette ist die Frage, wie man etwa Verpackungen reduzieren kann, um weniger Müll zu produzieren“, hakt Philipp Bodzenta gleich ein. „Der zweite, ebenso wichtige Aspekt ist aber: Wenn wir als Unternehmen Verpackungsmaterialien in den Kreislauf setzen, dann möchten wir sie auch wieder zurückhaben. Denn wir sehen sie nicht als Abfallstoffe, sondern als Wertstoffe, die man wiederverwenden kann.“ Beim Thema Mülltrennung stoßt man allerdings an Grenzen. Gerade in Österreich ist die Bereitschaft dazu hoch, dennoch erreicht man etwa 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung trotz Aufklärung und gut eingesetzter Kampagnen nicht. „Deshalb ist die Einführung des Pfandsystems ab 2025 ein Meilenstein in der Kreislaufwirtschaft“, so Philipp Bodzenta. „Wir sind gerade dabei mitzuhelfen, dass flächendeckende Pfandsysteme in ganz Europa entstehen. Ziel ist es aber für die ganze Welt.“