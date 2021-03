Anlagekasse

Was können Anleger also jetzt konkret machen? Nemeth empfiehlt für Investoren, die in puncto Risiko nicht ausschließlich in Aktien investieren möchten, eine gemischte Strategie – und zwar eine Quote 50:50 bei Anleihen zu Aktien. „Es macht aber keinen Sinn, ganz aus Staatsanleihen rauszugehen, also etwa nur noch High-Yield-Anleihen zu verwenden.“ Diversifikation sei auch innerhalb der Anlageklassen wichtig. Und wie können die passenden Anleihen gefunden werden? Nemeth empfiehlt für den Anleihenanteil in einem gemischten Portfolio, rund die Hälfte in länger laufende Staatsanleihen zu stecken, die andere Hälfte in eher kurz laufende Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. „Dazu können kleinere Beimischungen im High-Yield-Bereich bzw. in Emerging Markets kommen.“ Hinsichtlich der Währungen sollte man größtenteils im Euro bleiben, weil die Währungsvolatilität bei Anleihen ein noch wichtigeres Thema ist als bei Aktien. Wolfgang Zemanek meint: „Staatsanleihen aus Deutschland, den USA und auch Österreich gelten aufgrund der hohen Bonität sowie ihrer Liquidität – das gilt für die USA und Deutschland – in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen für Investoren.“ Das habe sich im Frühjahr 2020 bewiesen und könnte bei der nächsten turbulenten Marktphase ähnlich sein. Für Markus Müller, Leiter des Wealth Managements der Deutschen Bank in Österreich, sind Unternehmensanleihen derzeit „selektiv interessant“ und Anleihen von Schwellenländern attraktiv. Auch beim Vermögensverwalter Jupiter vertraut man auf Schwellenländeranleihen – diese würden derzeit von positiven Faktoren profitieren und wären vergleichsweise günstig.