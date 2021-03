„Große Rechtsunsicherheit“: Steuerberaterin und Krypto-Expertin Natalie Enzinger im Interview

Unklar ist vielen Anlegern das Vorgehen, wenn innerhalb der Jahresfrist von einer Kryptowährung in eine andere getauscht wird. Wie können da die Steuern berechnet werden?

Beim Tausch von Kryptowährungen untereinander liegt eine Veräußerung der hingegebenen Kryptowährung und eine Anschaffung der neu erworbenen Kryptowährung vor. Sofern die hingegebene Kryptowährung kürzer als ein Jahr gehalten wurde, liegt ein steuerpflichtiges Spekulationsgeschäft vor und der Veräußerungsgewinn ist in die Steuererklärung aufzunehmen. Werden Krypto-Assets zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeschafft, ist im Falle eines Verkaufs oder Tausches entscheidend, welche dieser Tranchen verkauft bzw. getauscht wird. Laut Finanzministerium kann der Steuerpflichtige bei lückenloser Dokumentation durch Verkauf der jeweiligen zuordenbaren Tranche eine beliebige Veräußerungsreihenfolge herbeiführen. Können die veräußerten Krypto-Assets nicht zugeordnet werden, gelten jeweils die ältesten Krypto-Assets als zuerst verkauft. Alle Tauschvorgänge sind zu dokumentieren. Mittlerweile gibt es hier verschiedene Steuertools am Markt die die Datenaggregation erleichtern und die Steuer berechnen können. Die Steuertools nehmen viel Arbeit ab, sie sind aber auch nicht perfekt, was anlässlich der unklaren Rechtslage nicht verwunderlich ist. Die Berechnung dieser Steuertools sollte daher vor der Einreichung beim Finanzamt von einem Steuerberater kontrolliert werden.