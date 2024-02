Arbeiten am Tor zur Welt: ein Arbeitsplatz VIE kein anderer

Der Flughafen Wien ist wie eine kleine Stadt und mit mehr als 23.000 Beschäftigten in mehr als 250 Unternehmen am Standort der größte Arbeitgeber der Ostregion. Allein bei der Flughafen Wien AG arbeiten rund 5.000 Menschen. Der Airport bietet über 200 Berufsbilder von KFZ-Technikern über IT-Experten bis zu Ground Handling- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte im technischen Bereich und vielen weiteren Berufen. Und er sucht laufend neues Personal. Gerade in den passagiernahen Bereichen, wie im Terminal, an der Sicherheitskontrolle oder bei der Passagierabfertigung, aber auch in den Bereichen IT, Technik und Bau gibt es freie Stellen am Flughafen Wien.

Jobs VIE ich sie mir wünsche Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bietet der Airport zahlreiche Benefits, wie eine sechste Urlaubswoche, zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, der Möglichkeit eines Papamonats, einen eigenen Betriebskindergarten, Gesundheitsangebote, kostenlose Nutzung des City Airport Train (CAT) und betriebliche Vergünstigungen.

© Flughafen Wien Jobs VIE ich sie mir wünsche

Eine Lehre VIE für mich gemacht Viel Wert legt der Flughafen Wien auch auf die Lehrlingsausbildung und damit auf die Fachkräfte von morgen. Derzeit bildet der Airport rund 70 Lehrlinge in den Fachgebieten Elektro- und Gebäudetechnik, KFZ- und Nutzfahrzeugtechnik, Metalltechnik, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungstechnik sowie in der IT aus. Neben der Grundausbildung bietet der Airport auch Zusatzqualifikationen, wie Englischkurse oder Mathematik-Coaching auf dem Programm. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Lehre mit Matura abzuschließen. Ein besonderes Highlight ist ein Austauschprogramm mit internationalen Flughäfen.

© Flughafen Wien Arbeiten am Tor zur Welt

Security Job Day am 5. März 2024 Bei verschiedenen Job-Veranstaltungen am Flughafen Wien können sich potenzielle Bewerberinnen und Bewerber direkt vor Ort über offene Stellen informieren und mit Recruitern ins Gespräch kommen. Das nächste Job-Event ist der „Security Job Day“, bei dem sich alles um Sicherheits-Jobs am Airport dreht. Am 5. März 2024 können sich Interessierte bei der Veranstaltung im Office Park 3 direkt am Flughafen Wien über verschiedene Sicherheits-Jobs bei Polizei, Flughafen Wien und VIAS (Vienna International Airport Security Services) informieren, der Hundestaffel bei der Arbeit zusehen, eine Röntgenbildanalyse ausprobieren oder die Fahrzeuge der Polizei erleben. An mehreren Stationen werden die verschiedenen Tätigkeiten am Flughafen vorgestellt und Fragen beantwortet. Eine Anmeldung für einen der Slots (13.00 – 14.30 Uhr oder 15.00 bis 16.30 Uhr) unter https://karriere.viennaairport.com/securityjobday erforderlich, der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos.

Security Job Day 2024 5. März 2024

Slot 1 13.00 – 14.30 Uhr, Slot 2 15.00 – 16.30 Uhr

Office Park 3

Flughafen Wien