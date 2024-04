Culligan als Marke: Plastikflaschen vermeiden

32 Prozent der 78 Millionen Tonnen Plastikverpackungen, die weltweit produziert werden, gelangen in die Umwelt. Inzwischen beteiligen sich innerhalb Europas der Handel und die Konsumgüterwirtschaft an den Entsorgungskosten des Plastikmülls. In Entwicklungs- und Schwellenländern ist dies derzeit nicht der Fall.