„Eigene Werte nicht verstecken“

Bei Themen der Nachhaltigkeit stehen Unternehmen manchmal im Verdacht, durch eigene Initiativen dem politischen Druck ausweichen zu wollen.

Natürlich kann man hier nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Einige haben erkannt, dass Nachhaltigkeit durchaus einen strategischen Vorteil liefern kann – sei es, weil man technologisch Marktführer wird, weil die Kundinnen und Kunden es wertschätzen oder es beim Recruitment positive Effekte hat. Auch gibt es Betriebe wie Familienunternehmen und Sozialunternehmen, die ihre Werte bewusst, aktiv und zentral einbringen. Gleichzeitig stimmt es leider, dass viele Unternehmen weiterhin im Wesentlichen dem Shareholder Value Prinzip nachstreben, getreu dem Motto von Milton Friedman: the business of business is business. Und dann wird kalkuliert, inwieweit nachhaltige Praktiken einen monetären Mehrwert schaffen. Wenn nicht, werden diese auch nicht verfolgt. Die Außendarstellung wird dann von der Innensituation entkoppelt und Ethik verkommt zum Marketing. Hier muss sich grundlegend das Paradigma von Unternehmen wandeln, wofür es einerseits Regulierung braucht und andererseits ein neues Verständnis von Unternehmertum und Management. Mit anderen Worten: Wenn Ethik und Nachhaltigkeit sich nicht lohnen, muss sich das Paradigma ändern, was eigentlich lohnenswert ist. Hier müssen wir Lehrenden uns auch an die eigene Nase fassen und unser Curriculum in der BWL und in Business Schools radikal neu denken.