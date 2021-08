Markus Bürger: „Eine Frage des Wissens“

Hurra, der Bote war da: Vor der Haustür stapeln sich die Pakete. Das Einkaufen im Internet ist zwar bequem und erspart so manchen Weg, doch die bestellten Waren müssen ja irgendwie zum Käufer gelangen. Alleine im Großraum Wien hat sich die Zahl der Paketzustellungen zwischen 2014 und 2019 beinahe verdoppelt; im Vorjahr wurden in Österreich rund 287 Millionen Pakete zugestellt. Eine umweltfreundliche Zustellung ist demnach ein zentraler Aspekt, soll E-Commerce nachhaltig funktionieren. In der niederösterreichischen Stadt Mödling beispielsweise soll die letzte Meile, also der Weg vom Verteilpunkt zum Privatkäufer, in Zukunft emissionsfrei absolviert werden. Waren werden aus diesem Grund von einem Zentrallager mit Elektroautos zu den Endkunden gebracht. Auch in anderen Städten wird an Konzepten gebastelt, um die Verteilung zentral und vor allem klimaneutral zu regeln – Elektrofahrzeuge und Lastenräder könnten dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren. Ein zentraler Aspekt beim E-Commerce ist auch das Verpackungsmaterial. Plastik, Styropor und andere Materialien werden großzügig eingesetzt, etwa für den Versand von heiklen Waren wie Elektronikgeräten oder auch bei Möbeln. Was nützt die beste Klimabilanz bei der Herstellung, wenn nach dem Auspacken Unmengen an (schlecht verwertbarem) Müll übrigbleiben? Immer stärker achten daher Hersteller und Händler auf umweltfreundliche Verpackungen; die Möbelbranche beispielsweise setzt verstärkt auf Papier und Pappe – diese lassen sich gut recyclen.