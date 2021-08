Wiederbelebung

Das Interesse an der Online-Plattform steigt – nicht nur seitens der Kunden, sondern auch seitens der Investoren. Vor kurzem hat Refurbed von Geldgebern eine Finanzspritze von mehr als 45 Millionen Euro erhalten; darunter war etwa die kalifornische Almaz Capital, auch die österreichische Speedinvest hat nochmals Geld in das junge Unternehmen gesteckt. Und die Auswirkungen der Coronakrise? In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach gebrauchten Geräten sogar gestiegen, unter anderem wegen des Trends zum Arbeiten im Home Office, denn dadurch musste so manches Gerät angeschafft werden. Und es gibt noch viel Potenzial, meint Windischhofer – unter anderem bei Haushaltsgeräten. Die Rahmenbedingungen dafür verbessern sich zusehends: So hat die EU bereits im Vorjahr mit einem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft das Recht auf Reparatur verankert. Es brauche aber generell einheitliche und internationale Standards, sagt Windischhofer. „Die Hersteller von Elektrogeräten müssen sich ihrer Verantwortung stellen, Geräte einfacher reparierbar zu konstruieren und länger mit Updates zu versorgen.“ Und am Ende des Lebenszyklus eines Produkts sollten sie ihre Geräte verpflichtend zurücknehmen und sicherstellen, dass wertvolle Rohstoffe verwertet und in den Produktionskreislauf integriert werden.