Flüchtiger Schutzschild

Was bedeutet Solar Geoengineering?

Blaž Gasparini: In den vergangenen Jahrzehnten wurde eine Reihe von Ideen entwickelt, mit dem Ziel, die planetarische Energiebilanz und damit die Temperatur durch großflächige Eingriffe in das Klima künstlich zu verändern. Ich konzentriere mich auf Methoden, die darauf abzielen, die Energiebilanz der Erde, nicht aber die Treibhausgaskonzentrationen zu verändern. Diese wirken in erster Linie auf die Erhöhung der reflektierten Sonnenstrahlung und werden daher als Solar Geoengineering bezeichnet.

Wie funktioniert die Methode?

Wir wissen aus historischen Temperaturmessungen, dass die Temperatur des Planeten nach großen Vulkanausbrüchen leicht sinkt. So kühlte der Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 das Klima für ein bis zwei Jahre um etwa 0,5°C ab. Vulkane eruptieren manchmal große Mengen an Schwefel in die Stratosphäre, wo dieser Aerosole bildet, die als Reflektoren wirken und einen Teil des Sonnenlichts zurückwerfen. Um die stratosphärische Aerosolschicht künstlich zu verstärken, müssten sie mit speziellen Flugzeugen kontinuierlich zugeführt werden. Diese Methode wird als „stratosphärische Aerosol-Injektion“ (SAI) bezeichnet. Nach unserem derzeitigen Wissen könnte eine solche Geoengineering-Methode einige der gefährlichen Auswirkungen des Klimawandels verhindern, etwa Hitzewellen und das Schmelzen des polaren Meereises.

Bei Medikamenten wird immer vor Nebenwirkungen gewarnt. Gibt es diese auch bei Solar Engineering?

Mögliche Nebeneffekte von SAI sind der Abbau der Ozonschicht, Veränderungen der Monsunregenfälle, aber auch Effekte wie die Verringerung des Wirkungsgrades von Photovoltaikanlagen. Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und Ökosysteme sind noch weitgehend unbekannt. Also leider kennen wir mögliche Nebenwirkungen des Geoengineering noch nicht gut genug. Meiner Meinung nach liegt das größte Risiko jedoch nicht in seiner Umsetzung, sondern in der Erkenntnis, dass wir eine Methode zur Behandlung der Symptome des Klimawandels haben. Dies könnte die Reduzierung der Treibhausgase weiter verzögern, die allerdings die einzige nachhaltige Lösung für die Klimakrise ist! Und das ist mein wichtigster Punkt: Geoengineering ist kein Plan B für den Klimawandel. Ein Einsatz von Geoengineering ist nur in Verbindung mit starken Maßnahmen zur CO2-Reduktion sinnvoll.

Um noch mal einen Ausflug in die Medizin zu unternehmen. Dort wachen Ethikkommissionen über die Forschung. Müsste es so etwas nicht auch bei heiklen Themen wie Solar Geoengineering geben?

Pandoras Box ist längst geöffnet: Es ist der Öffentlichkeit bekannt, dass es Methoden gibt, die Erderwärmung zu verzögern. Umso wichtiger finde ich, dass Solar Geoengineering in der Hand der Wissenschaft bleibt. In den Oxford Geoengineering Principals wurde bereits festgehalten, wie mit so einem Thema umgegangen werden sollte. Da wird von Geoengineering als öffentliches Gut gesprochen, es sollte nicht monetarisierbar sein, die Forschung muss veröffentlicht werden sowie transparent sein ,und es braucht eine unabhängige Bewertung über die Auswirkungen. Zudem muss ein rechtlicher Rahmen, etwa von der UNO, erarbeitet werden, damit klar ist, unter welchen Voraussetzungen die Methode eingesetzt werden darf.

Halten Sie den Einsatz von Solar Geoengineering für realistisch?

Hätten Sie mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich verneint. Wir haben selbst nach intensiver Forschung kein triftiges Argument dagegen gefunden. Allerdings kann ich mir auch eine Zukunft ohne Solar Engineering vorstellen. Für mich ist diese Methode nur ein Mittel, mit dem man sich ein paar Jahrzehnte kaufen kann, um schädlichen Effekte, die zum Klimawandel führen, in den Griff zu bekommen. Solar Engineering ist wie ein Schmerzmittel – es hilft akut, aber die Ursache der Erkrankung muss dennoch behandelt werden.