Günstiger und schneller: Plattform schafft Upgrade für Geschäftsreisen

In einer zunehmend vernetzten und dynamischen Geschäftswelt wird effizientes Reisemanagement immer wichtiger. Unternehmen, deren Mitarbeiter:innen regelmäßig beruflich unterwegs sind, stehen häufig vor der Herausforderung, Flüge, Hotels, Mietwagen und Zugtickets über verschiedene Plattformen zu buchen. Dies kann zeitaufwändig, unübersichtlich und kostenintensiv sein. Insbesondere wenn spontane Änderungen oder Stornierungen notwendig sind, führt das schnell zu Chaos und höheren Kosten. Eine All-in-one-Lösung für das Reisemanagement kann hier Abhilfe schaffen. Die Idee: Alle notwendigen Buchungen und Dienstleistungen in einer einzigen, zentralen Plattform zu vereinen. So sparen Unternehmen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten, da bessere Konditionen verhandelt und Prozesse effizienter gestaltet werden können.

BusinessToGo: Die Plattform für All-In-One-Reisemanagement

Die Lufthansa Group hat mit BusinessToGo eine solche Plattform entwickelt und diese in Kooperation mit Navan eingeführt. Die benutzerfreundliche und umfassende Reisemanagement-Plattform vereint dabei die Expertise beider Partner: Navans Fokus auf eine smarte Benutzerführung und die langjährige Erfahrung der Lufthansa Group in der Reisekoordination. BusinessToGo ermöglicht es Unternehmen somit, alle Aspekte des Reisens auf einer einzigen Plattform zu organisieren.