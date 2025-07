Hundrundum: Ganzheitliche Hilfe für Wiens Hunde

Als Daisy keine Freude mehr am Leben zeigte, begann für Gerlinde Zouhar ein neuer Lebensabschnitt. Ihre Hündin litt jahrelang unter einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung – Therapieversuche blieben ohne Erfolg. Die Suche nach Alternativen wurde zur Berufung. Heute betreut Gerlinde Zouhar mit ihrem mobilen Service Hundrundum in Wien Hunde, die mit Ängsten, Allergien oder chronischen Beschwerden leben – und ihre Halter, die oft nicht mehr weiterwissen.

Hundemassagen: Sanfte Griffe, große Wirkung

Für viele in Wien noch ungewohnt, für Gerlinde Zouhar tägliche Praxis: Hundemassagen. Mit gezielten Grifftechniken lockert sie verspannte Muskulatur, unterstützt die Beweglichkeit und lindert postoperative Beschwerden. Besonders ältere Hunde profitieren – sie gewinnen oft an Lebensfreude, wenn Schmerzen nachlassen oder Gelenke beweglicher werden. Die Behandlungen finden im vertrauten Umfeld der Tiere statt – im Wohnzimmer statt in der Praxis. Für Gerlinde Zouhar ein entscheidender Unterschied: „Viele Hunde sind zuhause entspannter. Das reduziert Stress und ermöglicht eine effektivere Therapie.“

Futtermittelunverträglichkeiten bei Hunden

Gerlinde Zouhar erlebt es immer wieder: Beschwerden, die auf die Ernährung zurückzuführen sind – von Übergewicht bis zu chronischen Magen-Darmproblemen. Statt pauschaler Empfehlungen erstellt sie individuelle Futterpläne, abgestimmt auf die Lebensgeschichte jedes Hundes. „Viele Halter sind überfordert, wenn plötzlich Futtermittelunverträglichkeiten auftreten“, sagt sie. Ihr Ziel: alltagstaugliche Lösungen, die wirken ohne dogmatische Ernährungsphilosophien. Auch bei Bauchspeicheldrüsenproblemen wie bei Daisy kann die richtige Fütterung entscheidend sein.

Bachblüten gegen Trennungsangstbei Hunden?

Neben körperlichen Symptomen widmet sich Gerlinde Zouhar auch emotionalen Belastungen – etwa Trennungsängsten, Unsicherheit oder übermäßiger Nervosität. Dabei setzt sie auf Bachblüten-Therapie, eine sanfte Methode, die Selbstheilungskräfte aktivieren soll.

Ein Beispiel, das sie nie vergessen wird: Ein junger Hund, der wochenlang Spaziergänge verweigerte, fasste durch gezielte Blütenkombinationen langsam Vertrauen – bis er erstmals wieder vor die Tür ging. Für Gerlinde Zouhar keine Wunderheilung, sondern ein Beispiel dafür, was mit achtsamer, individueller Begleitung möglich ist.

Alternative Begleitung im Alltag

Ein zentrales Element ihres Angebots ist die alltagsnahe Unterstützung von Mensch und Hund im gewohnten Umfeld – aber keine Betreuung im Sinne klassischer Urlaubsvertretung oder Hundepension. Anders als in klassischen Tagesstätten besucht Gerlinde Zouhar die Tiere zu Hause – mit Zeit, Ruhe und genauer Beobachtung. Sie achtet auf Bewegungsabläufe, Ernährung, Verhalten – und passt ihre Betreuung entsprechend an. Ihr Wissen speist sich aus einer Reihe fundierter Ausbildungen in den Bereichen Massage, Ernährung, Naturheilkunde und Taping. „Ich arbeite nie nach Schema F“, betont sie. Die erste Begegnung dient stets einer ausführlichen Einschätzung – ohne Zeitdruck, mit offenem Ohr für Tier und Mensch.

Ganzheitliche Unterstützung für Hund und Mensch

Gerlinde Zouhars Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Tierenergetik und Alltagspraxis. Sie verspricht keine Wunder – wohl aber eine ergänzende Unterstützung für Halter, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Ehrlichkeit, Geduld und individuelle Begleitung sind für sie zentrale Prinzipien. In einer Zeit, in der viele Tiere unter Stress, Fehlbelastungen und unausgewogener Ernährung leiden, stößt ihr Angebot auf wachsendes Interesse. Hundrundum ist kein Ersatz für den Tierarzt – aber für viele eine wertvolle Ergänzung in der Hundebetreuung.