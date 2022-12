Inflationshoch: Was bedeutet dies für Kredite?

Die Inflationsrate Österreichs ist historisch hoch. Lag die Jahresinflation im Oktober 2021 noch bei 3,7 %, kletterte sie im Dezember 2021 auf 4,3 % hinauf und hat im Herbst 2022 mit über 10 % ihren Höchststand seit den letzten 70 Jahren erreicht. Aufgrund dieser Entwicklung spüren Verbraucher in allen Bereichen des Lebens rapide Verteuerungen. Dementsprechend sinkt ihre Kaufkraft, was wiederum den Bedarf an Krediten erhöht. Daran schließt sich die Frage an, wie sich die Inflation auf Kredite auswirkt und ob sich ein Kreditvergleich lohnt.

Inflation und Kredite: eine Frage der angesetzten Zinsen

Im Rahmen einer Inflation verliert das Geld an Wert. Dies bedeutet auch eine Entwertung von Krediten. Unter Umständen heißt dies für den Kreditnehmer, dass er bei der Rückzahlung des Kredits von der Inflation profitiert. Dies ist aber nur der Fall, wenn die Inflationsrate über die Kreditkalkulation hinausragt. So zieht der Kreditgeber die Inflationsrate für die Ermittlung des Realzinses und der Kreditpreisgestaltung heran. Für gewöhnlich offeriert ein Finanzinstitut dann Zinssätze, welche die Inflationsrate übersteigen. Durch eine sich stark erhöhende Inflation kann es jedoch passieren, dass der Realzins für einen Ratenkredit in den negativen Bereich rutscht. Kurzum: Der Kreditnehmer zahlt letztlich weniger Geld zurück, als er erhalten hat. Es kommt zu einer Entwertung der Kreditschulden durch die Inflation.