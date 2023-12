Keine Medizin für kleine Erwachsene

Als Gäste begrüßt Moderator Markus Hengstschläger dieses Mal die Schauspielerin Lilian Klebow, die selbst Mutter zweier Kinder ist, und den international renommierten Forscher und Kinderarzt Kaan Boztug. „Was muss man als Kinderarzt mitbringen, um gut in dem Job zu sein“, will Hengstschläger gleich zu Beginn wissen. „Wie in den meisten anderen Berufen muss man mögen, was man macht“, antwortet Kaan Boztug. „Ich liebe Kinder, deshalb war für mich schnell klar, in welche Fachrichtung ich gehen werde.“ Das sei für Eltern auch wichtig bei der Wahl des Kinderarztes, wirft Lilian Klebow ein: „Man muss das Gefühl haben, er ist an den Kindern interessiert und nimmt sie wichtig. Gleichzeitig muss auch ein guter Austausch mit den Eltern stattfinden.“ Die Schauspielerin erzählt, dass ihre Nichte an einer schweren Krankheit gelitten hatte. „Sie wurde medizinisch hervorragend behandelt“, so Klebow. „Aber das Entscheidende für die Genesung war auch, dass ihre Eltern in jeden Schritt der Therapie einbezogen wurden und bei ihr sein konnten.“ Die Rolle der Eltern und Familie sei unendlich wichtig, stimmt der Wissenschafter zu. „Für uns Kinderärzte ist es aber auch eine Herausforderung: Jede Familie ist anders – was sie an sozialem Hintergrund mitbringt, aber ebenso, was sie zu leisten vermag. Auch wenn wir primär das Kind therapieren, müssen wir das immer im Blickfeld behalten.“

Zu wenig im Fokus

Das bringt Markus Hengstschläger zu einer wichtigen Frage. „Werden Medikamente für Kinder an Kindern getestet?“, will er wissen. Kaan Boztug verneint. „Es ist ein moralisches Dilemma, denn wir als Gesellschaft wollen keine Medikamente an Kindern testen“, sagt er. „Somit können wir aber nicht präzise sagen, ob diese bei Kindern genauso wirken und welche Dosierung wahrscheinlich adäquat ist.“ Es liege aber auch daran, dass es – glücklicherweise – in Summe weniger pädiatrische Patient*innen gebe und daher das Interesse der Industrie an Kindermedizin und ihrer Forschung geringer sei. Was denn sein Forschungsgebiet sei, will Lilian Klebow wissen. „Das eine ist die Erforschung von Kinderkrebs – ein wissenschaftlich spannendes Gebiet. Denn die Mechanismen, wie Krebs bei Kindern entsteht, sind grundlegend anders als die, wie Krebs bei Erwachsenen entsteht. Es gibt auch Sorten, die man bei Erwachsenen teilweise gar nicht sieht“, erzählt Boztug. „Und das Zweite sind die sogenannten seltenen Erkrankungen.“ Der Wissenschafter erklärt, dass diese per Definition höchstens einen von 2000 Mitbürgern treffen, gleichzeitig aber geschätzt 10.000 verschiedene seltene Erkrankungen existieren. „Ein von mir sehr geschätzter Professor hat immer gesagt: ,Vor die Therapie hat der liebe Gott die Diagnose gestellt.‘ Wenn man nicht weiß, welche genetische Ursache eine Erkrankung hat, fällt es schwer, eine gute Behandlung zu etablieren“, so Boztug. „Und vor dem Wissen, dass an den Universitätskliniken jedes zweite stationäre Bett von einem Kind mit seltener Erkrankung belegt wird, ist da enorm viel zu tun.“

Markus Hengstschläger hakt nach: „Es wird viel von Präzisionsmedizin und personalisierter Medizin gesprochen. Wie sieht es da in der Pädiatrie aus?“ Das könne man gut an der Kinderkrebsforschung illustrieren, entgegnet Kaan Boztug, der auch wissenschaftlicher Direktor der St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien ist. „Innerhalb der vergangenen 40 Jahre ist die Überlebensrate auf 80 Prozent gestiegen, das ist ein enormer medizinischer Erfolg“, so der Forscher. „Aber jetzt nähern wir uns vielleicht einem Plateau: Denn bei 20 Prozent spricht die Therapie nicht an, weil der Tumor offensichtlich anders ist. Wo der Unterschied liegt und wie man dennoch therapieren kann, ist ein Beispiel für Präzisionsmedizin.“ Lilian Klebow erzählt, dass sie durch ihre Rolle als Ehrenbotschafterin für das Jane Goodall-Institut Austria nach Uganda gereist sei. „Ich habe dort Kinderkrankheiten gesehen, die es hier gar nicht mehr gibt. Polio etwa“, so die Schauspielerin. „Das war eine Lehre in puncto Demut für mich. Dankbar zu sein, was wir hier haben. Ich finde es großartig, dass es bei uns Spezialisten gibt, denen wir vertrauen können.“ Kaan Boztug entgegnet: „Es heißt: ,Die Reife der Gesellschaft zeigt sich, wie sie mit ihren Kindern umgeht.‘ Das kann man auch auf die Forschung ummünzen: Hier zu investieren, dient allen. Die ausreichende Förderung der Forschung ist daher mein größter Wunsch an die Zukunft.“