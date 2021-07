Kettenreaktion

Bitcoin als potenzieller Klimakiller – das wirft einen Schatten auf Kryptowährungen (treffender als Kryptoassets bezeichnet) und die Blockchain-Technologie. Dabei steigt das Interesse an Bitcoin und Co. auch in Österreich: Beim Grazer Kryptobroker Coinfinity sieht man seit Jahresbeginn einen verstärkten Zulauf an Kunden, die vor allem auf eine langfristige Veranlagungsstrategie vertrauen. Die Klimadebatte beeinflusst nun aber den Kurs von Bitcoin und schürt Zweifel. Dabei betrifft besagtes Energieproblem vor allem Bitcoin: „Andere Kryptoassets und geschlossene Blockchains, die nur Mitgliedern zugänglich sind und in Lieferketten, Energiegemeinschaften oder Bankennetzwerken verwendet werden, verwenden von Haus aus weniger energieintensive Methoden, um die Konsistenz zu sichern“, sagt Taudes. So werde Ethereum, die zweitwichtigste öffentliche Blockchain, in den kommenden Monaten auf einen neuen Mechanismus umstellen, der den Energieverbrauch drastisch senkt.