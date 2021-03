Ladevorrang

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine zentrale Frage nicht nur für Energieversorger und Autoindustrie, sondern auch für Privatpersonen und Unternehmen: Kann die saubere Energie für das Elektroauto nicht einfach jeder selbst erzeugen, beispielsweise über eine Photovoltaikanlage? „Die Technologie ist keine Hürde, denn man könnte auch normale Steckdosen nutzen“, sagt Lettner. Wird die Ladeinfrastruktur mit einem guten Energiemanagement kombiniert, geht das Laden sogar noch besser – das ist aber eine Kostenfrage. In der Praxis könnte es so ablaufen, dass man eine Mischung aus selbst erzeugtem Strom und Strom aus dem Netz nutzt. Es brauche ein Energiemanagementsystem bzw. Smart Home, sagt Oliver Schmerold, Direktor des Öamtc: „E-Fahrzeuge daheim zu laden ist nicht nur günstig und bequem, mit selbst produziertem Solarstrom ist man autark.“ Mittels einer Photovoltaikanlage könnten Ladekosten um rund die Hälfte gesenkt werden; für Nutzer von Firmenwagen kann die Abrechnung der Ladevorgänge zudem über das Unternehmen erfolgen. Der Öamtc selbst trage der Entwicklung im Bereich der E-Mobilität Rechnung, indem neben der Ausstattung der Stützpunkte in die Schulung des Personals investiert wird, sagt Schmerold. „Um unsere Mitglieder beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen, haben wir an ausgewählten Stützpunkten sowie in unseren Fahrtechnik-Zentren eine öffentliche Schnellladeinfrastruktur errichtet.“ Aktuell stünden österreichweit an rund 160 Standorten etwa 450 Ladepunkte zur Verfügung, Tendenz steigend. „Die Tarife sind fair, denn es wird nur die tatsächlich geladene Strommenge abgerechnet.“ Auch der Arbö passt seine Stützpunkte und Prüfzentren sowie die Ausbildung der Techniker an die E-Mobilität an, heißt es dort. Davon abgesehen: Eine aktuelle Studie aus Deutschland bestätigt, dass die Attraktivität von Elektroautos steigt, je mehr Ladepunkte es gibt: Laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung können vor allem Schnellladestationen zu einer „signifikanten Zunahme“ von E-Autos führen.