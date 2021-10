Lebensmittelverschwendung: Das kann dagegen getan werden

Woran liegt diese Verschwendung? Man denkt in erster Linie an weggeworfene Lebensmittel im Handel und in Privathaushalten, doch schon in der Produktion und in vielen weiteren Bereichen wie in der Gastronomie und der Gemeinschaftsverpflegung kommt es zu vermeidbarer Verschwendung im großen Ausmaß. Schätzungen der Umweltorganisation WWF zufolge sind etwa Verluste in der Landwirtschaft für rund vier Prozent der menschengemachten Emissionen verantwortlich. Insgesamt ist die Verringerung der Nahrungsmittelverschwendung sowohl im Handel und in Haushalten als auch entlang der Produktions- und Lieferketten ein konkretes Ziel der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz SDG).