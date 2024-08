Präziser Austausch mit Lichtgeschwindigkeit

Basis jeder wissenschaftlichen Theorie ist eine Hypothese. Wie lautete Ihre?

Stefan Rotter: Unsere Hypothese war, dass man mit Konzepten aus der Optik auch Quantenphysik betreiben kann. Nehmen Sie als Beispiel einen Parabolspiegel: Er ist bei jeder Satellitenschüssel die Grundlage dafür, dass das von Satelliten ausgesandte Signal genau auf den Empfänger fokussiert wird. Unsere Idee war, an dem Platz des Empfängers ein Atom zu positionieren. Schickt man dann Licht auf so einen Parabolspiegel, müsste das Atom ein Photon, das in diesem Licht ist, einfangen können. Setzt man dann auf die andere Seite noch einen zweiten Parabolspiegel, ergibt sich daraus eine Ellipse. Wenn sich nun in den beiden Brennpunkten der Ellipse jeweils ein Atom befindet, müssten diese das Photon hin- und herspielen können – so wie beim Tischtennis.

Mit dieser Hypothese hat Oliver Diekmann seine Doktorarbeit begonnen, wobei wir im Zuge der Berechnungen draufgekommen sind, dass in einer speziellen Linse, der sogenannten Maxwell-Fischaugenlinse, der Austausch noch sauberer funktioniert.

Oliver Diekmann: In einer Ellipse müssten die Atome ganz präzise an den Brennpunkten positioniert sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen. In der Maxwell-Fischaugenlinse werden die Licht- strahlen gekrümmt. Auf diese Weise kann man erreichen, dass alle Strahlen, die von einem Atom ausgehen, auf einem krummen Pfad den Rand erreichen, dort reflektiert werden und dann auf einem zweiten krummen Pfad zum Zielatom gelangen. Der Effekt ist damit effizienter, und Abweichungen von der Idealposition der Atome fallen nicht so stark ins Gewicht.