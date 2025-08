Regionaler Kult: Die Stelze des Weinbau & Heurigen Neumayers begeistert

In der Weinbaugemeinde Perchtoldsdorf, südlich von Wien, hat sich eine kulinarische Tradition als Fixpunkt etabliert: die Stelzen an den Aussteck-Wochenenden beim Heurigen Neumayer. Das knusprig-zarte Fleischgericht zieht regelmäßig Gäste aus der Umgebung, dem Wiener Raum und darüber hinaus an. Was auf den ersten Blick wie ein klassischer Heurigenbesuch wirkt, ist bei genauerem Hinsehen das Ergebnis eines über Jahrzehnte entwickelten Betriebskonzepts. Weinbau Neumayer, ein Familienunternehmen in zweiter Generation, verbindet regionaltypische Speisen mit kontinuierlicher Weiterentwicklung in Weinbau, Gastronomie und Kundenansprache.