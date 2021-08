Reisewarnungen

Dabei muss der Tourismus nicht von vornherein extreme Auswirkungen auf die Umwelt haben. Einerseits gibt es zahlreiche und immer mehr Möglichkeiten, klimafreundlich zu reisen – von der Wahl der Destination über das Verkehrsmittel bis zum Verhalten vor Ort kann die Reise so gestaltet werden, dass Ausstoß von Emissionen und Energieverbrauch niedrig gehalten werden. Andererseits ist es auch nicht die Masse an Reisenden, die für den Großteil der Emissionen sorgt – Reisen über die Landesgrenzen hinweg sind weltweit gesehen die absolute Ausnahme. Vor allem häufiges Fliegen ist etwas, das nur in reichen Industrieländern heute zum Standard zählt; so fliegen auf ein Jahr gesehen nur vier Prozent der Menschen in ein anderes Land.