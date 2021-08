Supersauber

Alles sauber – oder auch nicht: Wer seine Wohnung und seine Wäsche reinigt, belastet damit die Umwelt. So ist in vielen Waschmitteln Mikroplastik enthalten und die meisten Reinigungsprodukte kommen in Plastikverpackungen auf den Markt, die nach einmaligem Gebrauch im Müll landen. Es gibt allerdings immer mehr Alternativen, unter anderem stellt das deutsche Start-up Everdrop Reinigungsmittel her, die in Form kleiner Tabs und wiederverwendbarer Flaschen eingesetzt werden: In den Flaschen werden die Tabs mit Wasser aufgelöst, bisher wurden damit laut Firmenaussage rund fünf Millionen Einwegverpackungen eingespart. Mit einer ähnlichen Geschäftsidee ist das Mannheimer Start-up Moanah gestartet, bietet aber seit kurzem auch umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Waschmitteln an. „Wir haben auf alles verzichtet, was man nicht wirklich für das Wäschewaschen benötigt, etwa Färbemittel und Mikroplastik“, erklärt Katharina Zurmühlen, die das Unternehmen 2019 gemeinsam mit Salar Armakan und Felix Kleinhenz gegründet hat. Ihr Vollwaschmittel gibt es in zwei Varianten – mit und ohne Duft; der wichtigste Vertriebskanal ist der eigene Onlineshop, die Moanha-Produkte sind unter anderem auch über Amazon zu kaufen. „Der Markt ist hart umkämpft“, sagt Zurmühlen, die auf die Verpackungsgröße als wichtiges Kaufargument vertraut: Die 0,95-Kilogramm-Packung ist so gestaltet, dass sie in Briefkästen passt.