Von Macht oder Ohnmacht der Bilder

Grafiken, Fotos, Visualisierungen oder Zeichnungen: Täglich stürzt eine Flut an Bildern auf uns herein. Sie sollen uns informieren, bilden oder unterhalten. Doch wann empfinden wir die gezeigten Inhalte als verständlich? Dieser spannenden Frage gehen Forscher*innen auf den Grund. Auch im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ wird sie zum Thema gemacht. Dazu hat Moderator Markus Hengstschläger die Computerwissenschafterin Laura Koesten von der Universität Wien und den Karikaturisten Michael Pammesberger eingeladen. „Komplexe Inhalte klar und verständlich darzustellen, eint die Karikatur und wissenschaftliche Diagramme oder Tabellen“, stellt Hengstschläger in den Raum. „Warum muss das beforscht werden?“ Es gehe vor allem um die Vermittlung, entgegnet Laura Koesten. „Die erste Frage ist: Was wollen die Leute, die Tabellen, Balkengrafiken oder Diagramme kreieren, damit aussagen? Und genauso wichtig ist, was die Leser*innen davon mitnehmen, und warum. Das gilt es mit verschiedenen Methoden zu erforschen.“ Markus Hengstschläger beschäftigt ein weiterer Punkt. „Warum gibt es immer mehr visuelle Darstellungen“, fragt er. „Liegt es an unserer schnelllebigen Zeit, daran, dass die Menschen nicht mehr so viel lesen wollen?“ Das sei nur ein Aspekt, antwortet die Computerwissenschafterin. „Es gibt aber auch immer mehr Daten, und wir beschäftigen uns als Gesellschaft mit ihnen. Visualisierungen sind eine Möglichkeit, komplexe und große Datenmengen zu kondensieren und verständlich darzustellen.“ An diesem Punkt klinkt sich Michael Pammesberger in das Gespräch ein. „Eine Karikatur kann schon einige Dinge, die ein Text nicht kann“, hält er fest. „Erstens kann sie eine Szene auf einen Blick erfassbar machen. Und zweitens – und das ist der größte Vorteil – vermittelt sie dem Leser und der Leserin gleich: Achtung, Satire! Man muss das nicht erklären.“