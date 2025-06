Warum Licht & Elektrotechnik Paar auf Qualität bei Elektro- und Sicherheitstechnik setzt

Ein schlecht verlegtes Kabel, ein nicht geprüfter Verteiler, eine fehlerhafte Video-Alarmanlage – was nach kleinen Details klingt, kann im Ernstfall lebensgefährlich sein. Die Licht & Elektrotechnik Paar GmbH aus Wien setzt daher konsequent auf geprüfte Qualität, geschultes Personal und eine lückenlose Planung jeder Elektroinstallation. Denn in der Gebäudetechnik zählt jedes Detail – sei es bei der Lichtsteuerung, dem Blitzschutz oder bei Not- und Sicherheitsbeleuchtung.

Erfahrung, die schützt – auch vor Pfusch und Folgekosten

Zu oft entscheiden sich Bauherren oder Betreiber für den billigeren Anbieter – und rufen später die Profis, wenn es zu spät ist. Das Team von Licht & Elektrotechnik Paar kennt solche Fälle zur Genüge. Kunden, die nachträglich Elektrobefunde erstellen lassen oder unvollständige Brandmelde-Anlagen ausbessern müssen, gehören zum Alltag. Dabei könnten durchdachte Elektroplanung und zertifizierte Video- und Alarmtechniker frühzeitig Kosten, Ärger und Sicherheitsrisiken vermeiden.

Moderne Gebäude brauchen smarte Lösungen

Ob Smart Home Technologie mit Loxone, eine Dali Steuerung für individuelle Lichtkonzepte oder Zutrittskontrollanlagen mit CO Warnanlage – moderne Technik verlangt mehr als Standardlösungen. Als Loxone Partner, Smart Home Techniker und KNX Partner liefert Licht & Elektrotechnik Paar durchdachte Systeme, die Licht, Heizung, Musik, Beschattung, Pool und Sicherheit in einer zentralen Steuerung verbinden. Gerade in Hotels, Gastronomiebetrieben und anspruchsvollen Privatprojekten zeigt sich, wie Smart Home Lösungen den Alltag vereinfachen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken.

Licht & Elektrotechnik Paar: Echte Qualität beginnt beim ersten Gespräch

Nicht jeder Elektriker in Wien nimmt sich die Zeit, mit dem Kunden vor Ort zu sprechen. Anders bei Licht & Elektrotechnik Paar: Erst wenn alle Anforderungen klar sind, wird ein Angebot erstellt. Diese individuelle Herangehensweise, gepaart mit einem eigenen 24/7 Elektro-Störungsdienst, sorgt für höchste Kundenzufriedenheit und langfristige Lösungen, die Bestand haben. Das Unternehmen, das seit über drei Jahrzehnten als Familienbetrieb geführt wird, verbindet handwerkliches Know-how mit Innovationsgeist. Der Sohn des Gründers bringt seit der Übernahme moderne Impulse ein, ohne die Wurzeln des Betriebs zu vergessen. Diese Kombination macht Licht & Elektrotechnik Paar zu einem verlässlichen Partner, wenn es um Sicherheit, Nachhaltigkeit und Funktionalität geht.

Mehr Infos zur geprüften Sicherheit und modernen Gebäudetechnik gibt es auf www.elektro-paar.at.

Licht und Elektrotechnik PAAR GmbH

Tel.: +43 0676 4205 331 oder +43 0664 3374 430

Antonsplatz 26/5 1100 Wien

www.elektro-paar.at