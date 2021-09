Was ist regenerative Landwirtschaft?

Eine weitere Möglichkeit, in der Landwirtschaft etwas gegen den Klimawandel zu tun, sind Agroforste. Dabei werden Bäume und Sträucher auf landwirtschaftlich genutzten Flächen gepflanzt – auf den ersten Blick ein Widerspruch, denn die herkömmliche Landwirtschaft will ja jeden Quadratmeter ausnutzen. Doch die Mischung von Pflanzen soll die Humusbildung verbessern und gegen Erosion schützen; außerdem könnten enorme Mengen an Treibhausgasemissionen eingespart werden. Noch fehlt es in Österreich aber an den rechtlichen Rahmenbedingungen und auch am breiten Verständnis, damit Agroforste wie in Frankreich vorangetrieben werden.