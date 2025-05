Alles Walzer

War Johann Strauss zu seiner Zeit als Komponist populär?

Michele Calella: Seine Bedeutung war größer, als man es sich heute vorstellen kann. Tatsächlich hatte er einen internationalen Ruf, und präsentierte sich auf seinen Tourneen als Dirigent mit einem breiten Repertoire und führte dabei auch seine eigenen Kompositionen auf. Seine Berühmtheit hatte fast eine globale Dimension.

Kann man ihn mit heutigen Popkünstlern vergleichen?

Calella: Mit derartigen Vergleichen sollte man vorsichtig sein. Im 19. Jahrhundert waren die Grenzen zwischen der populären und der Kunstmusik _ im Sinne von U- und E-Musik – fließend, zu einer radikalen Spaltung kam es erst im 20. Jahrhundert. Aber er war sicher ein sehr populärer Musiker, in dem Sinne, dass seine Musik nicht nur in Konzertsälen und Opernhäusern, sondern an verschiedenen Aufführungsorten und in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten gespielt wurde und so ein breites Publikum erreichte.

Und er füllte auf seinen Tourneen große Säle …

Calella: Das 19. Jahrhundert war eine Zeit monumentaler Musikfeste, und Strauss gehörte zu dieser Kultur. Sie hat ihn nicht nur durch ganz Europa geführt, sondern sogar bis nach Amerika. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Netz der Bahnschienen größer, somit begannen Musiker und Instrumentalensembles intensiver auf Tournee zu gehen. Dasselbe gilt für die Dampfschifffahrt: Dass Strauss 1872 den Atlantik überquerte und in Boston ein Konzert mit mehreren Tausend Musikern vor einem riesigen Publikum dirigierte, ist ein Zeichen der Zeit. Diese Faszination wirkt bis heute nach: Viele Touristen aus den USA – und nicht nur aus diesem Land – assoziieren Wien mit seiner Musik.