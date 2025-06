Man findet sie in Zahnpasta, Waschmitteln, Babywindeln – und auch im Meer oder in unseren Böden. Die kleinen Kunststoffteilchen sind problematisch, da sie schwer abbaubar sind. Ein vom WWTF gefördertes Forschungsprojekt will herausfinden, in welcher Häufung Mikroplastik in den Böden des urbanen Bereichs sowie am Land zu finden ist. Markus Hengstschläger, Moderator des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“, hat dazu die Studienleiterin Katharina Keiblinger von der BOKU University sowie den Autor und Comedian Marc Carnal ins Studio eingeladen. „Worum geht es in dem Projekt genau?“, will er von der Wissenschafterin wissen. Einerseits sei es eine Bestandserhebung der Böden in den Wiener Stadtgärten, antwortet Katharina Keiblinger, aber „wir untersuchen auch, wie die Mikroplastikkontamination in Waldböden aussieht, um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang der Quellen gibt“. Eine wesentliche Komponente sei auch, wie sich Mikroplastik in seiner Toxizität auswirkt, ergänzt sie. Woher es denn komme, will Marc Carnal wissen: „Trage ich etwa dazu bei, wenn ich mit einem Messer auf einem Plastikbrett schneide und so Partikel abreibe?“ Die Forscherin bestätigt das, wobei sie viel ursächlichere Quellen kennt. „Klassische Formen der Kontamination sind Rückstände von Waschmitteln, die über das Abwasser und den Klärschlamm in den Boden geraten“, so Keiblinger. „Der wohl wesentlichste Eintrag im städtischen Bereich ist aber der Individualverkehr.“ Der Abrieb von Autoreifen werde über Wind oder Regen verteilt und lande so im Boden, erklärt Keiblinger. „Wenn wir Plastik wegwerfen, trägt das wohl auch dazu bei?“, fragt Markus Hengstschläger nach. Eine korrekte Mülltrennung sei enorm wichtig, erwidert die Wissenschafterin: „Man denke an die Kunststoffkleber auf Obst oder Gemüse: Die landen oft im Biomüll, der kompostiert wird.