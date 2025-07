Brücken bauen in der Filterblase

Stefan Neumann

Dr. techn. Stefan Neumann ist seit 2024 Assistenzprofessor an der TU Wien, wohin er über eine WWTF VRG Förderung wechselte. Zuvor war er Assistenzprofessor am KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Schweden. Er promovierte in Informatik an der Universität Wien und studierte zuvor in Saarbrücken und Jena. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Analyse von sozialen Netzwerken sowie effiziente Algorithmen für die Auswertung von großen Datenmengen. Internationale Forschungsaufenthalte führten ihn an die Brown University sowie nach Stockholm und Uppsala. Für seine herausragende Dissertation erhielt er 2022 den Heinz Zemanek Award der Österreichischen Computer Gesellschaft sowie 2021 den Award of Excellence des österreichischen Bildungsministeriums.