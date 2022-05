Yacht Charter in Kroatien: Der perfekte Urlaub

Wo kann man Yachten chartern?

Sie möchten gerne eine Yacht chartern, um Urlaub in Kroatien zu machen? Dann sind Sie hier genau richtig, denn wir haben bereits angesprochen, wie beliebt das Land im Sommer ist, aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen die Yacht früh genug online zu mieten. Nicht nur bekommen Sie so den besten Preis und können Anbieter vergleichen, sondern zugleich können Sie sich Ihr gewünschtes Modell aussuchen und es steht bei Ankunft für Sie bereit. Wir empfehlen Ihnen nicht vor Ort zu buchen, da Sie so keine Chance haben die Preise zu vergleichen und durch den hohen Andrang an Touristen sind sicherlich reichlich Modelle bereits ausgebucht.

Braucht man einen Bootsschein?

In Kroatien dürfen Sie leider das Boot nur selber fahren, wenn Sie selber der Kapitän sind. Dafür reicht es nicht aus “nur” einen Bootsschein zu besitzen, sondern benötigen Sie zugleich die Lizenz zum Betrieb der Funkstation (VHF-Zertifikat). Dies ist eine Lizenz, die Sie nach kroatischem Recht besitzen müssen, doch auch ohne dieses Zertifikat können Sie sich eine Yacht mieten. Sie müssen allerdings einen Skipper engagieren, der Sie von A nach B bringt.