Zeitmesser mit Geschichte

Hinter CPO verbirgt sich weit mehr als Uhren aus Vorbesitz. Wir sind stets darauf bedacht, den ikonischen Liebhaberstücken, die wir in unserem Angebot führen, ihren ursprünglichen Luxus zurückzugeben. Dies beginnt bei der sorgfältigen Prüfung und Wartung jedes einzelnen Stückes und endet bei der Präsentation der Uhren in unseren Boutiquen. Der wichtigste Punkt aber ist, dass bei uns die Kundinnen und Kunden beim Kauf einer Uhr aus Vorbesitz absolutes Vertrauen haben können.

Wann hat Bucherer mit dem CPO-Geschäft begonnen?

Wir sind seit 2019 in diesem Bereich tätig. Damals haben wir unsere erste CPO-Lounge in der Bucherer-Boutique in Genf eröffnet, mittlerweile verfügen wir über rund 50 dezidierte CPO-Bereiche in Bucherer-Boutiquen weltweit. Wien kam im November 2021 hinzu.

Was sind die Vorteile für den Käufer gegenüber dem Erwerb einer neuen Uhr?

Als Erstkäufer ist es eine schöne Option, sich seine erste Luxusuhr zu leisten. Dies insbesondere auch daher, da die meisten Uhren aus Vorbesitz zu einem tieferen Preis als Neuuhren gehandelt werden. Aber auch der Faktor Verfügbarkeit spielt eine wichtige Rolle.

Woher kommen die Luxusuhren?

Bei Bucherer bieten wir nicht nur die Möglichkeit, Uhren zu kaufen, sondern wir kaufen die edlen Zeitmesser auch an. Selbstverständlich kann eine Uhr auch eingetauscht werden.

Wie entsteht der Preis?

Wir haben bei Bucherer eine eigene Software entwickelt, die es uns erlaubt, innerhalb weniger Minuten ein Angebot zu erstellen. Für die Preisgestaltung ist dabei nicht nur das jeweilige Modell, sondern auch der Zustand der Uhr wichtig. Auch gilt es zu beachten, ob die Uhr ein »Full-Set« ist. Das heißt: ein Modell inklusive Originalbox und mit Papieren. Das macht jedoch keinen großen Unterschied, da wir im Anschluss jede Uhr zertifizieren.

Wie gehen Sie beim Aufarbeiten der Uhren vor?

In einem ersten Schritt prüfen wir Uhren jeweils und kaufen diese an oder nehmen sie auch gegen einen Bucherer-Gutschein (zusätzlicher Trade-in-Bonus) entgegen. Anschließend wird jede Uhr authentifiziert und deren Funktionalität sichergestellt. Ein von den Marken zertifiziertes Uhrmacherteam wartet die Uhren gründlich und mit Originalersatzteilen. Und zum Schluss werden alle Modelle mit einer zweijährigen internationalen Garantie ausgestattet.

Was passiert mit Gebrauchsspuren?

Die meisten Gebrauchsspuren lassen wir bestehen, die machen den Charakter einer Uhr aus Vorbesitz aus. Der Kunde kann aber auf Wunsch Kratzer, die ihn stören, beim Kauf wegpolieren lassen.

Ist der CPO-Kunde ein anderer Typus als der Neuuhrenkäufer?

Der CPO-Bereich ist insbesondere für Sammler sehr spannend. In unserem sorgfältig kuratierten Sortiment finden sich immer wieder exklusive Raritäten und Liebhaberstücke. Aber auch für Neukunden ist CPO ein lukrativer Zweig. So finden sich hier Modelle, die bei Neuuhren oftmals schwierig oder gar nicht erhältlich sind. Bei den Neukunden sprechen wir insbesondere auch die jüngeren Generationen an, die sich erstmals eine Luxusuhr leisten möchten. Der Preisaspekt

spielt hier oft eine Rolle. Ein wichtiger Faktor ist aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Insbesondere die jüngere Zielgruppe findet es großartig, etwas zu kaufen, was bereits einmal gebraucht wurde und nun weiterhin genutzt werden kann.

Welche Uhrentrends nehmen Sie wahr?

Uhrentrends gehen oft mit Modetrends einher und so sind – ganz im Sinne von „Quiet Luxury“ – zeitlose, klassische Modelle besonders gefragt. Darüber hinaus ist die Bühnengröße nicht gender-, sondern vielmehr funktionsbezogen. 