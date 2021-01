Datenschutz - wie jetzt?

Das Thema Datenschutz erfreut sich im Jahr 2021 bisher besonderer Beliebtheit: laut Google Trends ist das Interesse um das Thema Datenschutz in Österreich etwa um das Vierfache gestiegen im Vergleich zu den Vormonaten.

Übrigens auch das Wort „Videokonferenz“ war die letzten Monate ein Renner: dabei arbeitet laut einer profil-Umfrage doch eh die Mehrheit der Österreicher nicht von zuhause. Warum wir noch keine vom Staat verpflichtende Home Office Regelung bekommen haben wie unsere Schweizer Nachbarn lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass in einer „forest nation“ (auf Twitter lesen wir in Zukunft ja weniger Absurditäten) eine gute WLAN-Verbindung zuhause unmöglich wäre. Dafür müssen wir noch auf die volle 5G-Netzabdeckung warten – obwohl uns die ja laut Corona-Verschwörungstheoretikern überhaupt erst das Virus bringt. Wenn Sie die Verbindung ebenso nicht verstehen: unsere Cover-Geschichte diese Woche beschäftigt sich mit solch absurden Theorien.

Muss man WhatsApp denn jetzt boykottieren ?

Aber zurück zum Thema Datenschutz: der Anstieg kommt durch die Ankündigung von Facebook, in Zukunft WhatsApp-Daten stärker konzernweit zu nutzen. Welche Veränderung das für uns Österreicher mit sich bringt, haben wir mit einem Datenschutzexperten abgeklärt. Fazit: eigentlich gar nichts – dank der einst viel kritisierten DSGVO, die aus heutiger Sicht immer vernünftiger wirkt. Und trotzdem: WhatsApp rennen die User in Scharen davon. In einer nicht repräsentativen Umfrage haben wir von profil.at Lesern erfahren, dass zwei Drittel von Ihnen planen, WhatsApp weniger zu nutzen. Ich habe mich übrigens der Menge angeschlossen und gleich alle beliebten WhatsApp-Alternativen zusätzlich heruntergeladen: Threema, Signal und Telegram. Aus der Empirie kann ich Ihnen jetzt berichten: das Kommunizieren ist irgendwie mühsam geworden.

Aber man erinnere sich: Datenschutz ist wichtig. Also lösche ich auch noch meinen Fitbit-Account, damit Google nach der Akquisition nicht auch noch Zugriff auf meine Fitness-, Schlaf- und Gewichtsdaten der letzten 5 Jahre bekommt. Dass Google sowieso jeden meiner Schritte über die Timeline aufzeichnet, das finde ich irgendwie doch wieder interessant. So ganz konsistent scheint es doch niemand mit dem Datenschutz zu nehmen.