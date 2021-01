Neue WhatsApp-Datenschutzregeln: Alles halb so wild?

Die Nachricht verbreitete sich schneller als ein WhatsApp-Kettenbrief: Bis 15. Mai müssen WhatsApp-User den neuen Datenschutzrichtlinien des Dienstes zustimmen, wenn sie ihn weiter nutzen wollen. Der Grund: 2014 übernahm Facebook den Nachrichtendienst. Nun will der Internetriese mehr Daten der über 2 Milliarden Nutzer auswerten und für sich nutzen. Dabei geht es zwar nicht um Nachrichteninhalte, die sind verschlüsselt, aber zum Beispiel um Daten wie, wie oft man mit welchem Kontakt schreibt. Die Ankündigung führte zu Massendownloads bei anderen Messenger-Diensten wie Signal oder Telegram. Wegen der massiven Kritik an den Neuerungen wurde die Frist für die Zustimmung von 8. Februar auf Mai verschoben. Doch für Nutzer in der EU gelten die Änderungen ohnehin nicht in dieser Form.

Kaum Änderungen für Nutzer in der EU

Das bestätigt auch Iwona Laub von der Datenschutz-NGO epicenter.works: "Für Nutzer in der EU wird sich kaum etwas ändern, viele Medien haben da zu Unrecht Panik verbreitet." Die Lage in der EU sei anders, ist sie doch in Sachen Datenschutz weltweit Vorreiter. Facebook müsse sich - wie alle Unternehmen in der EU - an die Datenschutzgrundverordnung halten, die sehr strenge Regeln für den Umgang mit Daten vorgibt. Diese sei anfangs viel kritisiert worden, erweise sich nun aber als sehr gutes und sinnvolles Konstrukt: "WhatsApp teilt schon immer Daten innerhalb der Facebook-Familie, Facebook darf diese Daten aber nicht zu Werbezwecken an andere Firmen verkaufen." Zudem gibt es weitere Vorgaben der EU-Kommission, die bei der Übernahme von WhatsApp festgelegt wurden. Auch WhatsApp selbst sagt gegenüber der APA: "Es ist immer noch der Fall, dass Whatsapp keine Nutzerdaten aus der europäischen Region mit Facebook teilt, um Facebook die Verbesserung seiner Produkte oder Werbung zu ermöglichen."

In Zukunft könnten die Regeln noch strenger werden, denn die EU arbeitet momentan am "Gesetz über digitale Dienste" (Digital Services Act) sowie am "Gesetz über digitale Märkte", die einheitliche Regeln für den digitalen Markt in der EU vorgeben sollen. Außerdem wurde durch Bemühungen des Juristen und Datenschutzaktivisten Max Schrems auch das Abkommen "Privacy Shield" zum Datenaustausch der EU mit den USA wegen Mängeln beim Datenschutz gekippt, auch hier muss die EU also noch einmal nachjustieren.