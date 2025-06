In einer Zeit, in der das Vertrauen in demokratische Institutionen vielerorts bröckelt, politische Debatten zunehmend polarisiert verlaufen und viele Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, ist eines klarer denn je: Demokratie muss jeden Tag neu verteidigt, gestärkt und vor allem gelebt werden.

Demokratie lebt vom Mitmachen Immer öfter liegt unser Fokus nicht auf dem, was uns verbindet, sondern auf dem, was uns trennt. Diskussionen werden zu Machtkämpfen der Extreme, wo echte Verständigung immer schwieriger wird. Dabei geht es in einer demokratischen Gesellschaft um mehr als nur Wahlen. Es geht um Teilhabe im Stadtteil, in der Schule, in der Nachbarschaft, im Netz. Es geht um Mitsprache bei Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen. Und es geht darum, Räume zu schaffen, in denen wirklich alle Stimmen gehört werden, auch die leisen, die marginalisierten, die bisher kaum eine Bühne hatten. Dazu braucht es engagierte Österreicher:innen, die mutige Lösungsvorschläge und kreative outside-the-box-Ideen voranbringen, in denen es nicht nur ums Zuhören, sondern auch ums aktive Nachfragen geht. Die gute Nachricht: Überall gibt es Menschen, die genau das tun. Menschen die Beteiligung ermöglichen und Räume öffnen. Die Jugendliche ermutigen, ihre Meinung zu sagen. Menschen, die mit Geflüchteten politische Bildung machen. Die Bürger:innenräte organisieren oder mit digitalen Tools neue Beteiligungsformate schaffen. Menschen, die den ersten Schritt wagen.

Demokratiehauptstadt Wien Als erste „Europäische Demokratiehauptstadt 24/25“ fördert die Stadt Wien viele Beteiligungsformate. Ob bei Stadtgestaltung, Klima oder Bildung – die Bürger:innen werden aktiv einbezogen. Wien zeigt damit, wie eine Großstadt demokratische Prozesse nicht nur verwaltet, sondern als gemeinsame Aufgabe aller versteht. Vom „Kinderbüro“ an der Uni Wien bis zum Ideenfindungsworkshop „Demokratie Makeathon“ – in den geförderten Projekten wird Wert darauf gelegt, möglichst viele Menschen einzubinden.

„Demokratie lebt von der aktiven Beteiligung aller. In Zeiten des Wandels müssen wir Räume schaffen, in denen jede Stimme gehört wird. Denn je mehr Menschen unsere Demokratie mitgestalten, desto besser für die Zukunft unserer Stadt“, so Demokratie-Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Lass alle mitreden! profil unterstützt dieses Engagement mit einer eigenen Kategorie beim zeig profil award. Unter „Demokratisches Miteinander“ werden Einzelpersonen, NGOs oder Vereine, die aktiv zur Stärkung der Demokratie und zur Förderung der Bürger:innenbeteiligung beitragen, gesucht. Wir freuen uns auf Projekte, die zeigen, wie Mitsprache gelingen kann, auf Augenhöhe und mit Wirkung.

Egal ob langjährig etabliert oder frisch gegründet, ob lokal verwurzelt oder digital vernetzt: Gebraucht werden Bürger:innen, die neue Wege gehen und die sich nicht damit zufriedengeben, dass bestimmte Stimmen fehlen, sondern aktiv daran arbeiten, sie hörbar zu machen. Du kennst so ein Projekt? Du bist selbst Teil davon? Dann reiche deine Initiative in der Kategorie „Demokratisches Miteinander“ beim zeig profil award ein! Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen und Informationen zu Nutzungsrechten und Datenschutz.



award-Fahrplan Projekteinreichung: 21. Juni bis 9. August 2025

Öffentlichkeitsvoting: 30. August bis 13. September 2025

Die Österreicher:innen können online für ihre Favoriten abstimmen. Die sechs meistnominierten Projekte werden von einer Jury bewertet.



Expert:innen-Jury: 23. September 2025

Eine unabhängige Jury evaluiert die Projekte der Finalist:innen und bestimmt eine:n Preisträger:in für jede Kategorie.



zeig profil award-Show: 15. Oktober 2025

Die Verleihung des awards findet mit allen Nominees, Business Angels, Inkubator:innen, Community-Partner:innen und geladenen Gästen in Wien statt.