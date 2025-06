Traditionsunternehmen

Sie stehen für Werte, Verlässlichkeit und Beständigkeit – und gleichzeitig für Wandel, Verantwortung und Weiterentwicklung? In dieser Kategorie richten wir uns ausschließlich an etablierte österreichische Unternehmen, die in zweiter Generation auf eine gewachsene Firmengeschichte zurückblicken und Tradition und Zukunft auf besondere Weise verbinden. Es geht insbesondere darum, regionale und gesellschaftliche Verantwortung aktiv zu übernehmen, das gute Handwerk mit nachhaltigen Impulsen weiterzuentwickeln und zwischen Altbewährten und Moderne zu vermitteln.