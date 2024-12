BergWind: Wie ein Start-up die Windkraft in den Alpen entdeckt

Der Ansatz von BergWind ist so einfach wie genial: Statt große Windräder aufwändig in die Landschaft zu bauen, setzen sie auf Kleinwindanlagen, die an bestehenden Strukturen befestigt werden. Dazu gehören etwa Seilbahnen, Brücken oder andere Konstruktionen. Der Vorteil: Es braucht keine Bodenversiegelung, keine Fundamente und keine riesigen Stahlmasten.