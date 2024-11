Die Jury hat gestimmt

Im Zentrum steht das Ziel, nachhaltigen und gesellschaftlich relevanten Impact zu schaffen. Alle nominierten Projekte zeichnen sich durch einen ausgeprägten Innovationsgeist aus, und jedes von ihnen bietet eine ganz eigene Herangehensweise an die Herausforderungen unserer Zeit. Ob klein oder groß: Einige konzentrieren sich auf Umweltlösungen, andere setzen auf soziale Inklusion oder technische Innovationen, die das Potenzial haben, die Gesellschaft grundlegend zu verändern.

Bereits im Vorfeld wurden über 150 Projekte eingereicht, ein klares Zeichen für die Relevanz und Dringlichkeit innovativer Lösungen in unsicheren Zeiten. Besonders in Zeiten von Krisen und globalen Umbrüchen, ist das Bedürfnis nach Orientierung stark ausgeprägt. Die ausgewählten Projekte sollen nicht nur inspirieren, sondern auch mit konkreten Lösungsansätzen überzeugen.

Seit Wochen hat die profil-Leserschaft online für ihre Favoriten abgestimmt – insgesamt über 30.000 Stimmen wurden für Projekte in den Kategorien Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Innovation, Unternehmertum und Kreativwirtschaft abgegeben. Nach diesem Publikumsvoting liegt nun die endgültige Entscheidung für die exzellente ten Projekte in den Händen der Fachjury, bestehend aus: Karl Büche (Angels United), Beatrice Cox-Riesenfelder (profil), Florian Ferstl (Stellantis), Bernhard Fichtenthal (Venionaire Capital), Markus Höfinger (Accenture), Daniel Horak (CONDA), Katja Hoyer (Klima-&Energiefonds), Franz Brunner (Julius Meinl Coffeegroup), Patrick Minar (Österreichische Lotterien), Roman Riedl (Wirtschaftskammer), Christoph Schuh (APG), Daniela Sonn (Marketingleitung profil), Lisa Stadlbauer (Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft), Katja Sterflinger (Atelierhaus), Markus Tatzer (Moon), Anna Thalhammer (Chefredakteurin profil) und Markus Wagner (i5invest).

In dieser Runde wurden die besten vier Projekte jeder Kategorie anhand verschiedener Kriterien bewertet. Über eine eigens entwickelte profil-App konnten die Jury-Mitglieder anonym abstimmen und ihre Bewertungen für die Projekte des Publikumsvotings abgeben. In enger Absprache und mit einem kritischen Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung und den potenziellen Impact jeder einzelnen Vision findet der Entscheidungsprozess statt. Einfach fiel die Entscheidung jedoch nicht: In Diskussionen wurde intensiv darüber beraten, welches Projekt in welcher Kategorie das größte Potenzial für nachhaltigen Wandel birgt. Dabei setzte die Jury bewusst auf eine breite Betrachtung der Projekte, um sicherzustellen, dass auch vielfältige und interdisziplinäre Ansätze gewürdigt werden.

Business Angels als Wegbegleiter

Eine besonders spannende Rolle spielen die Business Angels. Denn für die Gewinnerprojekte bedeutet der Award mehr als nur Anerkennung: Mit einem Business Angel an ihrer Seite bekommen sie die Gelegenheit, ihre Vision mit der Unterstützung erfahrener Investorinnen und Investoren weiterzuentwickeln. In einer gesonderten Beratung wählen die Business Angels aus, welche Projekte sie langfristig begleiten möchten und wo sie die stärksten inhaltlichen Schnittmengen sehen. Für die prämierten Projekte eröffnet sich so ein Weg, um ihre Ideen nicht nur voranzutreiben, sondern nachhaltig auf ein neues Niveau zu heben.

Aufbruch zur Preisverleihung

An dieser Stelle möchte sich profil für alle Einreichungen des zeig profil Awards herzlichst bedanken. Mit dem Award möchte profil nicht nur wegweisende Projekte auszeichnen, sondern auch einen Beitrag zur Entwicklung einer Vorbildkultur in Österreich leisten. Die Vielfalt der nominierten Projekte zeigt, wie groß das Potenzial in den Bereichen Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Unternehmertum ist – und wie wichtig es ist, diese Visionen mit konkreten Partnerschaften und gezielter Unterstützung zu fördern.

Es bleibt spannend, wer am Ende die Fachjury überzeugen konnte und welchen Projekten der zeig profil Award als Sprungbrett in die Zukunft dient. Die Gewinner:innen werden am 27. November im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste verkündet.