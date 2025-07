Unsere Lebenserwartung steigt stetig. Während die Bevölkerung immer älter wird, dreht sich unsere Welt gefühlt immer schneller, wird täglich vielschichtiger und der Druck auf Körper und Geist nimmt zu. Das oft dahergesagte „G’sund bleiben“ wird zu einer Lebensaufgabe mit vielen Herausforderungen.

Gesundheitskassen berichten von steigenden Zahlen bei psychischen Erkrankungen wie Depression, Burn-out und Angststörungen. Die WHO veröffentlichte kürzlich einen Bericht aus dem hervorging, dass Kinder und Jugendliche unter enormen Bewegungsmangel leiden, der noch dazu eine eindeutige soziale Kluft zeigt. 2040 wird jede vierte Person in Österreich über 65 Jahre alt sein, was den Anteil an pflegebedürftigen Menschen signifikant erhöhen wird. Ist unsere Gesellschaft für alle diese Herausforderungen gewappnet?