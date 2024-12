Julius Meinl Kaffee: Was Unternehmen, Menschen und Werte verbindet

Für Julius Meinl geht es um den Menschen. Nicht nur darum sich um sie zu kümmern, sondern auch zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen. „Am Ende prägen die Menschen unser Unternehmen – sie sind unser größtes Kapital.“

Die Dialektik des Kaffees

Im Zentrum steht natürlich der Kaffee. Aber für Julius Meinl ist das schwarze Getränke mehr als ein Produkt. „Kaffee bringt Menschen zusammen“, lautet ein zentraler Gedanke des Unternehmens. Ob im Besuch im Kaffeehaus, am Konferenztisch im Büro oder in der eignen Ausbildung der Mitarbeiter – Kaffee wird zum Medium für Dialog und Zusammenarbeit. So verbindet die Barista-Ausbildung nicht nur mit der Tradition, sondern zeigt auch, wie Meinl seine Werte in den Alltag überträgt.