profil und die Spione. Die wichtigsten Aufdeckerstorys auf der Bühne

Im Herbst 2025 wird profil 55 Jahre alt. Seit der ersten Ausgabe steht das Magazin für politische Unabhängigkeit. Erst dieses Bekenntnis macht investigativen Journalismus möglich, den profil in Österreich etablierte und seit mehr als fünf Jahrzehnten gegen alle Einschüchterungsversuchen lebt. Aufdecker-Journalismus, wie ihn profil versteht, nimmt keine Rücksicht auf Person oder Institution, ob Spion oder Geheimdienst. Es zählen Fakten.

Enthüllungsjournalismus, der das Land veränderte.

Von Wirecard bis Putin, von Benko bis Ibiza. Im Jubiläumsjahr bringt profil seine wichtigsten Enthüllungsgeschichten von 1970 bis heute auf die Bühne des Theater Akzent. Sie haben das Land nachhaltig verändert. Die Veranstaltungsserie zeigt, was guter Aufdeckerjournalismus kann – und warum er in Zukunft noch wichtiger wird. Journalist:innen, Zeitzeug:innen, aber auch von den Enthüllungen Betroffene diskutieren über den jeweilig ans Tageslicht gebrachten Fall, sein Zustandekommen, und wie er bis in die Gegenwart wirkt.