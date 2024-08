zeig profil: Für die Welt von morgen

profil zeichnet in Kooperation mit der Austrian Power Grid AG (APG) herausragende Projekte und Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit aus. Ob in der Mobilität, im Bauwesen, in der Energie oder in der Landwirtschaft, ausgezeichnet werden innovative Lösungen zur Bewältigung des Klimawandels und dessen Auswirkungen.

Ob lokal, regional oder national – die Lösung der Klimakrise wird aus vielen kleinen und großen Puzzleteilen bestehen, denn die Klimakrise betrifft alle Menschen in allen Lebensbereichen. „In einer Polarisierung wird das nicht funktionieren. Am Ende des Tages geht es um das Zusammenspiel, um das gemeinsame Engagement für ein übergeordnetes Ziel“, sagt Christoph Schuh, Unternehmenssprecher der APG. Der ZEIG PROFIL AWARD ist daher ein Aufruf an alle Visionär:innen, die die Welt von morgen nachhaltig gestalten wollen.